Des appels à la « vengeance » marquent les funérailles d’Ali Khamenei

L'Iran a lancé samedi plusieurs jours de cérémonies funéraires en hommage à l'ancien Guide suprême Ali Khamenei, tué lors d'une frappe israélienne au début de la guerre contre l'Iran.

Des foules massives se sont rassemblées au Grand Mossalla de Téhéran, où le cercueil d'Ali Khamenei a été exposé dans une vitrine. De nombreux participants ont scandé des appels à la vengeance, notamment « Vengeance ! Vengeance ! » et « Mort à Israël ».

Plusieurs drapeaux rouges, symbole de vengeance dans l'islam chiite, étaient visibles dans la foule, ainsi que des portraits du nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, qui n'est pas apparu publiquement.

Des représentants du Hezbollah et du Hamas ont également assisté aux cérémonies et rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, selon les médias d'État iraniens.

Les autorités iraniennes espèrent une participation de plusieurs millions de personnes tout au long de la semaine, dans une démonstration de force organisée alors que les négociations avec les États-Unis sur la fin de la guerre restent suspendues pendant les cérémonies.

La cérémonie a également été marquée par des slogans hostiles à Donald Trump, certains participants brandissant des messages appelant à sa mort. À Washington, le président américain a de son côté affirmé que les États-Unis avaient « durement frappé » l'Iran, tout en laissant entendre que les discussions pourraient reprendre après les funérailles.

Le cercueil d'Ali Khamenei doit ensuite être transporté dans plusieurs villes d'Iran et d'Irak avant son inhumation.