L'Iran promet une "réponse sévère" en cas d'attaque pendant les funérailles d'Ali Khamenei

À la veille du lancement des funérailles de l’ancien Guide suprême iranien, Ali Khamenei, un haut responsable militaire iranien a mis en garde Israël et les États-Unis contre toute action militaire pendant les cérémonies. Dans un communiqué publié vendredi, le commandant du quartier général Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, a averti que toute "erreur de calcul" entraînerait une réponse "dure et regrettable".

Les funérailles d’Ali Khamenei doivent débuter samedi et s’étaler sur une semaine entre plusieurs villes d’Iran et d’Irak, notamment Téhéran, Qom, Mashhad, Najaf et Kerbala. Les autorités iraniennes présentent l’événement comme le plus important jamais organisé par la République islamique. Selon les médias d’État, plusieurs millions de personnes sont attendues. Le maire de Téhéran a même évoqué la présence de 15 à 20 millions de participants dans la capitale.

Ali Khamenei a été tué en février dernier à Téhéran lors de frappes conjointes israélo-américaines. Plusieurs membres de sa famille, dont sa fille, son petit-enfant, sa belle-fille et son gendre, avaient également péri dans l’attaque. Son fils, Mojtaba Khamenei, lui a depuis succédé à la tête du pays.

Alors que les préparatifs se poursuivent, la télévision d’État iranienne a diffusé jeudi soir des images montrant le cercueil de l’ancien dirigeant exposé à Téhéran lors d’une cérémonie non annoncée. Des milliers de personnes y ont participé, aux côtés de plusieurs hauts responsables du régime, dont le commandant des Gardiens de la révolution, Ahmad Vahidi, apparu publiquement pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et l’Iran.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a également multiplié les réunions préparatoires, notamment avec des représentants du mouvement chiite libanais Amal, dont plusieurs membres devraient assister aux cérémonies. Lors d’un discours prononcé jeudi, il a appelé les Iraniens à se mobiliser massivement et à réclamer vengeance pour la mort de l’ancien Guide suprême.

Selon les autorités iraniennes, des responsables politiques et religieux issus de plus de 30 pays sont attendus aux funérailles, parmi lesquels le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon. Des représentants religieux de plus de 90 pays devraient également participer aux cérémonies.