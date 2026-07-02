Mohammad Bagher Ghalibaf appelle à une mobilisation massive aux funérailles d'Ali Khamenei

Le président du Parlement iranien et chef de la délégation iranienne aux négociations, Mohammad Bagher Ghalibaf, a appelé la population à participer massivement aux funérailles du Guide suprême Ali Khamenei, tué lors des frappes américano-israéliennes au début de la guerre.

« J'invite tout le peuple iranien à écrire une page glorieuse de l'histoire de l'Iran islamique par sa présence », a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf dans un communiqué, à l'approche des cérémonies qui débuteront samedi.

Le responsable iranien a également lancé un appel à la vengeance : « L'appel à la vengeance de la nation doit résonner aux oreilles du monde entier », a-t-il affirmé.

Les funérailles d'Ali Khamenei, reportées en raison du conflit régional, se dérouleront alors qu'un cessez-le-feu fragile est en vigueur entre l'Iran et les États-Unis, à la suite de la signature d'un accord préliminaire destiné à mettre fin aux hostilités.

Le corps d'Ali Khamenei sera exposé à partir de samedi au complexe du Grand Mossalla de Téhéran, où se tiennent habituellement les grandes prières et cérémonies officielles. Les dépouilles de plusieurs membres de sa famille, également tués, seront présentées au public.

Les autorités iraniennes s'attendent à la participation de 15 à 20 millions de personnes, ce qui ferait de ces funérailles les plus importantes de l'histoire du pays.

À cette occasion, Téhéran, ainsi que les villes saintes de Qom et Mashhad, où se poursuivront les cérémonies avant l'inhumation, seront en congé officiel. Les administrations publiques et de nombreux services resteront fermés de samedi à lundi, tandis que d'importantes restrictions de circulation seront mises en place dans le centre de la capitale.