Le président du Parlement iranien menace les États-Unis

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti mercredi que « toute violation de la clause mettant fin à la guerre recevra une réponse réciproque », adressant une nouvelle mise en garde aux États-Unis.

Selon lui, les récentes actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz ainsi que les réactions du Hezbollah au Liban s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'accord conclu avec Washington.

Mohammad Bagher Ghalibaf a rappelé que ce texte comprend 14 clauses, tout en affirmant que Téhéran n'appliquera pas les dispositions restantes tant que les cinq premières n'auront pas été entièrement mises en œuvre.

La veille, le président du Parlement avait déjà annoncé que l'Iran refusait de participer à de nouveaux cycles de négociations avec les États-Unis tant que les engagements prévus par le mémorandum ne seraient pas respectés. Selon lui, les discussions en cours se limitent désormais à l'application des engagements déjà conclus.

Le responsable iranien a également salué ce qu'il considère comme les premiers résultats de l'accord, citant la fin des hostilités annoncée par le Premier ministre pakistanais ainsi que le message de Donald Trump sur la levée du blocus maritime.

Mohammad Bagher Ghalibaf a par ailleurs reconnu l'impact économique des restrictions imposées à l'Iran avant l'accord. Il affirme que depuis la levée du blocus maritime, le pays a exporté plus de 40 millions de barils de pétrole, alors qu'il n'avait, selon lui, pas été en mesure d'en exporter un seul durant les cinquante à soixante jours précédents.

Ces déclarations interviennent alors que les discussions indirectes entre Washington et Téhéran restent dans l'impasse, l'Iran ayant confirmé qu'aucune rencontre avec les émissaires américains n'était prévue à Doha.