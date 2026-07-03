L’Iran se prépare aux funérailles d’Ali Khamenei, des millions de personnes attendues

L’Iran s’apprête à organiser les funérailles de l’ancien Guide suprême, Ali Khamenei, dans ce que les autorités présentent comme l’un des plus grands événements de l’histoire de la République islamique. Après plusieurs mois de report, les cérémonies doivent débuter ce vendredi et se poursuivre pendant près d’une semaine, jusqu’à jeudi prochain, dans plusieurs villes du pays.

Les médias d’État iraniens ont diffusé des images montrant le cercueil de l’ancien dirigeant à l’approche des hommages officiels. Le régime affirme que les cérémonies devraient attirer des millions de participants et mobilise d’importants moyens de sécurité pour encadrer les rassemblements.

Selon les médias iraniens, les forces du Bassidj et les Gardiens de la révolution seront chargés de la gestion des foules, des transports et de la logistique. Les autorités souhaitent faire de cet événement une démonstration de stabilité et de cohésion nationale, alors que les tensions avec les États-Unis demeurent élevées.

De nombreux responsables iraniens sont attendus aux différentes cérémonies, parmi lesquels le président Massoud Pezeshkian et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf. En revanche, la participation du Guide suprême actuel, Mojtaba Khamenei, aux funérailles de son père demeure incertaine.

Plusieurs pays ont également annoncé l’envoi de délégations officielles. Les ministères des Affaires étrangères de la Chine, de l’Inde et du Pakistan ont confirmé que des représentants de différents niveaux participeront aux cérémonies.