L'Iran prépare les funérailles nationales pour Ali Khamenei, reportées en mars

Les autorités iraniennes préparent des funérailles d’envergure pour l’ancien Guide suprême Ali Khamenei, éliminé lors des premières frappes israélo-américaines qui ont marqué le début de la guerre contre l’Iran le 28 février dernier.

Selon la télévision d’État iranienne, un quartier général spécial a été mis en place afin d’organiser la cérémonie. La date des obsèques n’a toutefois pas encore été arrêtée.

« Un quartier général spécial a été créé pour préparer les funérailles, et différentes institutions travaillent actuellement à la planification et aux préparatifs », a déclaré Mohsen Mahmoudi, responsable du Conseil de coordination de la propagande islamique de Téhéran, cité par les médias officiels.

Ali Khamenei, qui a dirigé la République islamique pendant plus de trois décennies, a été éliminé lors de la première vague de frappes ayant déclenché la guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, avait également été blessé lors de ces attaques. Depuis son accession au poste de Guide suprême, il n’est pratiquement plus apparu en public.

Une cérémonie d’hommage avait été organisée en avril, mais les funérailles nationales annoncées à l’époque avaient dû être reportées en raison du conflit en cours.

La télévision d’État affirme que plusieurs organismes gouvernementaux et religieux travaillent désormais à réunir les conditions nécessaires pour permettre la tenue d’une cérémonie « grandiose », à laquelle une participation massive de la population est attendue.

Cette annonce intervient alors qu’un cessez-le-feu fragile est en vigueur depuis avril entre l’Iran, Israël et les États-Unis. Malgré l’arrêt des combats à grande échelle, les négociations visant à parvenir à un accord durable restent difficiles et aucun règlement définitif du conflit n’a encore été trouvé.