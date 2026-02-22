Ali Khamenei prépare sa succession en cas d’élimination ciblée, selon le New York Times

Le guide suprême iranien Ali Khamenei aurait donné des instructions détaillées à ses proches collaborateurs sur la conduite à tenir s’il venait à être éliminé lors d’éventuelles frappes américaines ou israéliennes, rapporte le The New York Times. Le quotidien évoque des plans de secours comprenant plusieurs niveaux de succession et des chaînes de commandement d’urgence.

Selon le journal, au plus fort des manifestations nationales le mois dernier et face à la montée des menaces militaires américaines, Khamenei aurait renforcé le rôle d’Ali Larijani, ancien commandant des Gardiens de la Révolution et figure politique de longue date. Il lui aurait confié des responsabilités centrales dans la gestion des affaires de l’État.

Citant des responsables iraniens, des membres des Gardiens de la Révolution et d’anciens diplomates, le quotidien affirme que Larijani supervise depuis la répression des protestations, pilote les dossiers sensibles liés aux négociations sur le nucléaire avec Washington et coordonne les échanges avec des alliés tels que la Russie, le Qatar et Oman. Il serait également impliqué dans la planification militaire alors que Téhéran se prépare à une éventuelle confrontation.

Le quotidien indique par ailleurs que Khamenei aurait désigné plusieurs successeurs potentiels pour des postes militaires et politiques clés, et délégué des pouvoirs décisionnels à un cercle restreint en cas de rupture des communications ou d'élimination.

Bien qu’Ali Larijani ne soit pas considéré comme un successeur probable au poste de guide suprême — faute de statut religieux suffisant — il est décrit comme l’un des gestionnaires de crise les plus fiables du régime.

Selon le quotidien américain, l’Iran a placé ses forces armées en état d’alerte élevée, déployé des systèmes de missiles près de l’Irak et dans le Golfe persique, et multiplié les exercices militaires. Publiquement, Ali Khamenei adopte un ton défiant, promettant une riposte ferme à toute attaque.