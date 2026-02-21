Iran : des mutilations de manifestantes pour couvrir des violences sexuelles (rapport)

Des accusations émergent contre les forces de sécurité iraniennes, soupçonnées d’avoir commis des violences sexuelles systématiques contre des femmes arrêtées lors des récentes manifestations anti-régime. Selon des témoignages relayés par le média américain NewsNation, des détenues ont été violées en prison, certaines subissant des actes de torture d’une extrême brutalité.

Un témoin iranien affirme que des hommes et des femmes incarcérés après les protestations du mois dernier sont victimes d’agressions sexuelles répétées, de passages à tabac et de privations alimentaires. Une réfugiée iranienne évoque également des viols collectifs perpétrés sous la menace d’armes par des hommes masqués, décrivant un climat de terreur dans les centres de détention.

Les accusations les plus graves concernent des mutilations présumées sur certains corps rendus aux familles, qui visent à dissimuler des violences sexuelles. Ces allégations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Des organisations de défense des droits humains rapportent que plus de 50 000 personnes ont été arrêtées depuis le début de la contestation nationale, parmi lesquelles des étudiants, des avocats et des médecins. Selon des militants, plus de 7 000 personnes ont été tuées lors de la répression, un chiffre également difficile à confirmer.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d’une action militaire en cas d’échec des négociations sur le nucléaire, tandis que l’Iran met en garde contre une escalade régionale majeure.