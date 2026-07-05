Les dirigeants iraniens réapparaissent aux funérailles d'Ali Khamenei sous des appels à la vengeance

Les plus hauts responsables de la République islamique sont apparus en public dimanche à Téhéran, à l'occasion des funérailles de l'ancien Guide suprême Ali Khamenei, tué lors des frappes israélo-américaines du début de la guerre. Cette réapparition est perçue comme un signal de confiance des autorités quant à leur sécurité.

Parmi les personnalités présentes figuraient le président Massoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, le commandant de la Force Al-Qods Esmail Qaani ainsi que le chef des Gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi.

Trois des fils d'Ali Khamenei – Massoud, Meysam et Mostafa – ont également participé aux prières funéraires. En revanche, le nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, n'est pas apparu en public. Selon plusieurs médias, il serait toujours caché après avoir été blessé lors de la frappe qui a coûté la vie à son père.

La cérémonie, organisée au complexe du Grand Mossalla de Téhéran, a réuni des centaines de milliers de personnes. Les autorités iraniennes espèrent une participation de plusieurs millions de fidèles au cours des différents jours de deuil.

Le rassemblement a été marqué par de nombreux slogans hostiles à Israël et aux États-Unis. Des participants ont scandé « Mort à Israël » et « Mort à l'Amérique », tandis que le poète Mohammad Rasouli, chargé d'animer la cérémonie, a publiquement appelé à la vengeance.

Faisant référence au président américain Donald Trump, il a lancé devant la foule : « Pourquoi l'homme le plus bâtard du monde est-il encore en vie ? », provoquant les acclamations des participants.

Dans la foule, plusieurs personnes ont également appelé à venger la mort d'Ali Khamenei. « Ils ont tué notre imam, nous devons tuer leur dirigeant, Trump », a déclaré un participant interrogé sur place.

Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis restent suspendues jusqu'à la fin des cérémonies funéraires. Les discussions portent notamment sur un accord destiné à mettre un terme durable au conflit et sur la question du détroit d'Ormuz.