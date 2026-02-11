Des images satellites révèlent un renforcement militaire américain au Moyen-Orient

Des images satellites publiées mardi par l’agence Reuters montrent un important renforcement du dispositif militaire américain au Moyen-Orient et dans l’océan Indien, dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran.

Selon l’analyse des clichés, l’armée américaine a notamment déployé sur la base d’Al-Udeid, au Qatar, plusieurs lanceurs mobiles capables de tirer des missiles Patriot, destinés à la défense aérienne. Ces systèmes, auparavant installés sur des plateformes semi-permanentes au sol, ont été repositionnés sur des camions militaires. Ce choix logistique vise à permettre une mobilité accrue et une capacité de redéploiement rapide en cas d’attaque iranienne, traduisant une montée du niveau d’alerte et de préparation des forces américaines dans la région.

Le renforcement ne se limite pas au Qatar. Les images satellites font également état d’un accroissement significatif des moyens militaires américains sur plusieurs autres bases au Moyen-Orient, notamment en Jordanie, en Arabie saoudite et à Oman. La base stratégique de Diego Garcia, dans l’océan Indien, apparaît elle aussi concernée par ce redéploiement. Les équipements supplémentaires incluraient des avions ravitailleurs, des appareils de transport ainsi que des avions de combat.

En parallèle, des mouvements ont été observés du côté iranien. Une activité navale accrue a été détectée à proximité du port de Bandar Abbas, incluant la présence d’un navire capable de transporter des drones. Ces manœuvres s’inscriraient dans une logique de préparation à une éventuelle escalade régionale.

Ces développements interviennent alors que les relations entre Washington et Téhéran connaissent une nouvelle phase de tension, alimentée par les différends autour du programme nucléaire iranien et par les menaces réciproques dans la région.