Nucléaire : l'Iran exige des États-Unis l’abandon de demandes jugées "irréalistes"

L’Iran a conditionné la poursuite des négociations nucléaires indirectes avec les États-Unis à un changement d’attitude de Washington. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré dimanche que les discussions ne progresseraient que si les États-Unis faisaient preuve d’un "sérieux réel" et renonçaient à des exigences qu’il qualifie d’"excessives et irréalistes".

S’exprimant à Téhéran lors d’une conférence de presse, au lendemain de pourparlers indirects tenus à Oman entre délégations iranienne et américaine, Araghchi a reconnu percevoir des signaux contradictoires de la part de Washington. S’il voit certains indices laissant penser à une volonté de parvenir à un accord, il a également mis en avant des éléments inquiétants, tels que le maintien des sanctions et les mouvements militaires américains au Moyen-Orient, qui selon lui jettent le doute sur l’engagement réel des États-Unis.

Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que Téhéran continuerait d’évaluer l’ensemble de ces signaux, soulignant que le format indirect des discussions ne constitue pas en soi un obstacle à un accord. En revanche, il a insisté sur le fait que le contenu des exigences américaines représente, selon l’Iran, le principal frein à toute avancée.

Araghchi a réaffirmé une ligne rouge constante de Téhéran : l’Iran ne renoncera pas à son droit de développer et d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins civiles, y compris l’enrichissement de l’uranium. Il a précisé que la réussite des négociations dépendrait de la reconnaissance claire de ce droit par l’autre partie. En revanche, il a exclu toute discussion sur le programme balistique iranien, qu’il a qualifié de strictement défensif et "non négociable".

Ces propos font écho à une interview accordée à Al Jazeera, dans laquelle Araghchi a averti que toute attaque américaine contre le territoire iranien entraînerait une riposte militaire. Il y exprimait toutefois l’espoir d’une reprise rapide des discussions, dans le respect des lignes rouges iraniennes.

Selon des informations publiées par le Wall Street Journal, l’Iran aurait déjà rejeté les demandes américaines visant à suspendre l’enrichissement de l’uranium, bien que les deux camps se soient accordés sur la poursuite du dialogue afin d’éviter une escalade.

Du côté américain, le ton reste ferme. Le vice-président JD Vance a rappelé que la position du président Donald Trump demeure inchangée : empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire. Tout en laissant la porte ouverte à la diplomatie, Vance a souligné que toutes les options, y compris militaires, resteraient sur la table en cas d’échec des négociations.