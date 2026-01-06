Des sources de Tsahal alertent sur un complot iranien visant le président syrien Ahmed al-Sharaa

Des sources sécuritaires israéliennes affirment que l’Iran travaillerait, en coordination avec d’autres acteurs hostiles, à l’assassinat du président syrien Ahmed al-Sharaa. Cette mise en garde intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, alors que des contacts récents se sont ouverts entre Israël et la Syrie, selon des responsables militaires cités par la presse israélienne.

D’après ces sources, les renseignements disponibles indiquent que la menace contre Ahmed al-Sharaa est sérieuse. Le président syrien aurait été contraint de renforcer considérablement sa protection personnelle et de consacrer d’importants efforts à la stabilisation de son régime face aux risques sécuritaires croissants. Cette situation serait directement liée à l’inquiétude de Téhéran face à un éventuel rapprochement entre Damas et Jérusalem.

Dans ce contexte, l’establishment de la défense israélienne insiste sur la nécessité de maintenir une présence militaire deb Tsahal sur le territoire syrien. Tirant les enseignements des événements du 7 octobre, les responsables sécuritaires estiment que cette présence constitue un "bouclier primordial" pour la protection des localités israéliennes situées le long de la frontière avec la Syrie.

Selon des informations obtenues par le site Walla, plusieurs réunions se sont tenues ces derniers mois sous la direction du ministre de la Défense Israël Katz, en présence de hauts responsables de l’armée et des services de sécurité. À l’issue de ces discussions, une ligne claire a été arrêtée : Israël n’envisage aucun retrait des zones syriennes où Tsahal est actuellement déployée, y compris dans la région stratégique du mont Hermon. Cette position aurait été pleinement soutenue par l’état-major de l’armée israélienne.

Les sources de l'armée israélienne précisent que la politique israélienne en Syrie repose désormais sur trois cercles d’action distincts. Le premier concerne la zone de contact directe le long de la frontière internationale israélo-syrienne, où les troupes israéliennes opèrent afin de protéger immédiatement les communautés frontalières et, plus largement, le territoire israélien.

Le deuxième cercle est une zone de sécurité s’étendant jusqu’à environ 15 kilomètres à l’intérieur de la Syrie. Cette zone comprend des villages, des localités et des axes de circulation, où Tsahal cherche à empêcher l’infiltration de terroristes et l’implantation d’infrastructures terroristes.

Enfin, le troisième cercle correspond à une zone d’influence plus large, allant du sud de Soueida jusqu’aux abords de Damas. Définie comme une zone démilitarisée de fait, elle fait l’objet d’une surveillance constante afin de prévenir l’entrée d’éléments hostiles, le déploiement de systèmes d’armes avancés ou l’établissement de bases militaires susceptibles de menacer Israël.