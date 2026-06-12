Dubaï : plus de 220 reptiles et animaux exotiques découverts dans une valise abandonnée

Les douanes de Dubaï ont réalisé une saisie spectaculaire à l’aéroport international de la ville en découvrant plus de 220 animaux vivants cachés dans une valise abandonnée. Selon les autorités, il s’agit de l’une des opérations les plus inhabituelles jamais enregistrées sur la plateforme aéroportuaire.

La valise, non réclamée, a éveillé les soupçons des inspecteurs lors d’un contrôle de routine. Une inspection approfondie a permis de découvrir un véritable trafic d’animaux sauvages : 129 lézards, 36 scorpions, huit serpents et 50 grenouilles étaient dissimulés à l’intérieur des bagages.

Les autorités émiriennes ont souligné que cette découverte met en lumière l’ampleur croissante du trafic illégal d’espèces sauvages, un phénomène qui représente une menace pour la biodiversité mondiale.

« La protection des frontières ne consiste plus seulement à empêcher le passage de marchandises interdites. Elle implique également la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles et de l’environnement face à la montée du trafic d’animaux sauvages », a déclaré Khalid Ahmed, directeur des opérations passagers des douanes de Dubaï.

Après la saisie, les douanes ont travaillé en coordination avec le ministère émirien du Changement climatique et de l’Environnement afin d’assurer la prise en charge des animaux. Des procédures vétérinaires, environnementales et judiciaires ont été engagées.

Cette affaire intervient quelques semaines seulement après une autre tentative de contrebande découverte à Dubaï. En mai dernier, les autorités avaient intercepté une valise contenant plusieurs ours menacés d’extinction. Les animaux, retrouvés lors d’un contrôle visant un passager asiatique, étaient morts au moment de leur découverte.

Les autorités des Émirats arabes unis affirment renforcer leur vigilance face à ces réseaux de trafic qui exploitent les aéroports internationaux pour acheminer illégalement des espèces protégées à travers le monde.