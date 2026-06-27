Erdogan : "Le sionisme menace tout le monde"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau attaqué samedi le sionisme, qu'il a présenté comme une idéologie représentant une menace pour la Turquie et pour l'ensemble de la région.

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Dans un discours relayé sur les réseaux sociaux, le chef de l'État turc a déclaré que « l'idéologie génocidaire, expansionniste et occupante appelée sionisme menace non seulement moi, non seulement notre parti, non seulement notre alliance, mais elle menace tout le monde ».

Erdogan a assuré que son opposition au sionisme ne relevait pas de considérations politiques ou personnelles, mais d'un enjeu de sécurité nationale. « Lorsque nous luttons contre le sionisme, nous ne menons pas ce combat pour nous-mêmes ni pour des raisons personnelles. Nous le faisons pour notre propre survie et pour la survie de notre nation », a-t-il affirmé.

Ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des critiques répétées du président turc à l'égard d'Israël depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Recep Tayyip Erdogan accuse régulièrement l'État hébreu de mener une politique qu'il qualifie de « génocidaire » à Gaza et a considérablement durci le ton de la diplomatie turque envers Jérusalem.