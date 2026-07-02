Gagner du temps jusqu'aux élections israéliennes : la stratégie du Hamas dévoilée

Des responsables du Hamas auraient récemment tenu des réunions à huis clos en Turquie et au Qatar au cours desquelles ils ont évoqué leur stratégie face aux négociations en cours et à la situation politique en Israël. Plusieurs participants auraient estimé qu'un accord avec Israël restait peu probable tant que Benjamin Netanyahou demeure au pouvoir.

D'après ces échanges, le mouvement terroriste envisagerait de gagner du temps dans les négociations et de manœuvrer face aux médiateurs internationaux dans l'espoir qu'un changement politique intervienne en Israël après les prochaines élections. Certains participants auraient ainsi affirmé qu'aucune avancée significative n'était envisageable sous l'actuel gouvernement israélien et qu'une attitude plus conciliante risquerait de renforcer politiquement Benjamin Netanyahou.

Les responsables du Hamas auraient également estimé que la position diplomatique d'Israël s'était affaiblie sur la scène internationale, notamment en raison de la présence au gouvernement de personnalités comme Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir. Selon eux, la situation diplomatique du mouvement serait aujourd'hui plus favorable qu'ils ne l'avaient anticipé.

Au cours de ces discussions, des inquiétudes auraient néanmoins été exprimées quant au rôle de l'Iran. Plusieurs responsables du Hamas craindraient que Téhéran ne soit pas disposé à soutenir Gaza avec la même implication que celle accordée au Hezbollah libanais. Ils auraient également insisté sur la nécessité de trouver une solution pour des dizaines de milliers de membres et sympathisants du mouvement présents dans la bande de Gaza avant toute avancée politique.

Ces révélations interviennent alors qu'un responsable du Conseil pour la paix à Gaza avait indiqué la semaine dernière à i24NEWS que les positions du Hamas s'étaient durcies ces derniers temps. Selon cette source, ce raidissement serait directement lié à la signature récente du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran.

Toujours selon cette analyse, le Hamas verrait dans les évolutions diplomatiques régionales une opportunité d'améliorer sa marge de manœuvre politique et de survivre au conflit en cours avec Israël. La direction du mouvement continuerait notamment d'espérer que l'Iran jouera un rôle déterminant en sa faveur dans le cadre des nouvelles dynamiques régionales, ce qui réduirait son intérêt à faire des concessions dans les négociations actuelles.