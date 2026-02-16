Gaza : l'Indonésie "ne combattra pas d'hommes armés"

L’Indonésie a officiellement clarifié la nature du mandat des forces qu’elle envisage de déployer dans la bande de Gaza, affirmant qu’elles n’auront aucune mission de combat. Dans une déclaration relayée dimanche, le ministère indonésien des Affaires étrangères a souligné que les troupes rempliront un rôle strictement humanitaire et se consacreront à la formation de la police palestinienne, sans participation à des opérations contre des groupes armés.

Cette mise au point intervient après les révélations concernant l’intention de Jakarta de rejoindre le "Conseil de paix", initiative soutenue par l’administration du président américain Donald Trump. L’annonce avait suscité des critiques en Indonésie, certains observateurs redoutant une implication militaire directe contre le Hamas.

Selon les autorités indonésiennes, les forces déployées pourraient contribuer, à un stade avancé, au maintien de l’ordre en appuyant les structures locales, mais elles ne seront "en aucun cas impliquées dans des combats ou dans des actions susceptibles de provoquer une confrontation directe avec des éléments armés".

Des documents préliminaires du Conseil de la paix, dévoilés après une première réunion organisée en marge du Forum de Davos, évoquent la création d’une autorité provisoire pour administrer Gaza. Le projet prévoit notamment le déploiement d’une force internationale chargée de patrouiller dans des zones humanitaires et des couloirs civils, qui seraient démilitarisés et exempts d’activités militaires.

Ces éléments renforcent l’idée que la force internationale ne serait pas directement chargée du désarmement de Gaza. La question centrale demeure : qui sera responsable du démantèlement effectif de l’arsenal du Hamas ? À ce stade, aucun mécanisme précis n’a été détaillé.

La semaine dernière, le chef de l’armée indonésienne avait évoqué la possibilité d’envoyer une brigade de 5 000 à 8 000 soldats. Mais au sein même de l’opinion publique indonésienne, des voix s’interrogent sur les implications politiques d’un tel engagement. Un journaliste local cité par des médias israéliens estimait que le président Prabowo Subianto risquait d’être perçu comme servant les intérêts d’Israël, notamment si la mission venait à être interprétée comme une confrontation avec le Hamas dans un contexte où Israël poursuit ses opérations dans les territoires palestiniens.