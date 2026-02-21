Le Hamas s’est déclaré ouvert, vendredi, à la présence de forces étrangères dans la bande de Gaza, à condition qu’elles n’interviennent pas dans les affaires internes du territoire. « Nous voulons des forces de paix qui surveillent le cessez-le-feu et agissent comme un tampon entre l’armée d’occupation et notre peuple, sans ingérence dans les affaires intérieures », a affirmé à l’AFP son porte-parole, Hazem Qassem.

Cette déclaration intervient alors que le plan du président américain Donald Trump prévoit le déploiement d’une Force internationale de stabilisation (ISF) dans le territoire afin de consolider un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. La création de cette force figurait à l’ordre du jour de la réunion inaugurale du « Conseil de paix », tenue jeudi à Washington.

Placée sous commandement américain, l’ISF pourrait compter jusqu’à 20 000 soldats, dont 8 000 Indonésiens. Le général américain Jasper Jeffers, désigné pour diriger cette mission, a indiqué que cinq pays — l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie — s’étaient déjà engagés à fournir des troupes.

Parallèlement, le nouveau Haut représentant pour Gaza, le diplomate bulgare Nikolaï Mladenov, a annoncé le lancement du recrutement d’une force de police palestinienne, précisant que 2 000 volontaires s’étaient déjà manifestés. L’Égypte et la Jordanie ont accepté de participer à la formation de ces policiers.

Pour le Hamas, la mise en place d’une police palestinienne ne pose pas de difficulté si elle vise à maintenir l’ordre intérieur. Le mouvement terroriste islamiste insiste toutefois sur le fait que toute présence étrangère devra se limiter à des missions de supervision sécuritaire, excluant toute tutelle politique sur Gaza.