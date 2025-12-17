Gideon Sa’ar : "C'est le Hezbollah, et non Israël, qui viole la souveraineté du Liban"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a affirmé mercredi que les frappes israéliennes contre le Hezbollah ne constituent pas une violation de la souveraineté libanaise, estimant au contraire que le mouvement terroriste chiite pro-iranien est le principal facteur d’atteinte à l’autorité de l’État libanais.

Dans un entretien exclusif accordé à Al Arabiya English, Gideon Sa’ar a déclaré qu’Israël n’avait avec le Liban que des différends « mineurs », susceptibles d’être réglés rapidement, et que « les véritables problèmes viennent du Hezbollah et de l’Iran ».

Le chef de la diplomatie israélienne a souligné la volonté d’Israël de parvenir à une normalisation des relations et à la paix avec le Liban. Selon lui, cela passe toutefois par l’élimination de la menace posée par le Hezbollah. « Israël doit en finir avec le Hezbollah afin d’assurer sa sécurité et de rendre le Liban à son peuple », a-t-il affirmé.

Abordant le dossier syrien, Gideon Sa’ar a indiqué qu’Israël souhaitait conclure un accord sécuritaire avec Damas. Il a insisté sur l’absence de toute ambition territoriale israélienne en Syrie, estimant qu’un tel accord serait dans l’intérêt des deux pays afin d’empêcher toute activité terroriste à partir du territoire syrien.

Sur l’Iran, le ministre a rappelé que la menace nucléaire iranienne ne concernait pas uniquement Israël. Il a souligné que les États-Unis s’étaient joints à Israël lors des frappes contre des sites nucléaires iraniens durant la guerre de douze jours en juin, accusant Téhéran de chercher à se doter de l’arme nucléaire et de déstabiliser l’ensemble de la région.

Concernant Gaza, Gideon Sa’ar a dit espérer une transition vers une deuxième phase du cessez-le-feu, tout en affirmant que le désarmement du Hamas restait un obstacle majeur. « Nous n’accepterons pas de vivre avec un État terroriste à nos frontières », a-t-il martelé.

Enfin, évoquant l’attentat de Sydney, il a estimé que la lutte contre l’antisémitisme demeurait insuffisante à l’échelle mondiale, appelant les gouvernements occidentaux à agir plus fermement, notamment dans l’espace public et numérique.