Il n’y a "aucune raison d’avoir un conflit ouvert" avec Israël (ministre turc)

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a estimé qu’il n’existe « aucune raison d’avoir un conflit ouvert » entre la Turquie et Israël, dans un entretien accordé au média The National. Ces déclarations interviennent alors que les tensions verbales se sont multipliées ces derniers mois entre Ankara et Jérusalem.

Selon le chef de la diplomatie turque, certains responsables politiques israéliens utilisent la Turquie comme cible dans le contexte de la campagne électorale. Il a affirmé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et plusieurs de ses alliés « ont besoin d’un ennemi » après leurs affrontements avec le Hamas, le Hezbollah et l’Iran.

« Aujourd’hui, pour de nombreux responsables israéliens, cet ennemi est devenu la Turquie », a-t-il déclaré.

Hakan Fidan a toutefois tenu à nuancer ses propos en soulignant que cette rhétorique ne reflétait pas l’ensemble de la classe politique israélienne. Il a salué l’existence, selon lui, de responsables israéliens « sages », dotés d’une vision stratégique et favorables à une approche plus mesurée des relations bilatérales.

Ces déclarations apparaissent comme un signal d’apaisement de la part d’Ankara, malgré les profondes divergences qui opposent les deux pays, notamment sur la guerre à Gaza. Elles interviennent dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par les crises successives impliquant Israël, l’Iran et leurs alliés.