Iran : deux juifs impliqués dans les manifestations libérés grâce aux efforts de leur communauté

Deux Juifs iraniens, arrêtés ces dernières semaines pour leur implication présumée dans des manifestations contre le régime, ont été libérés grâce à l’intervention de responsables de la communauté juive auprès des autorités, a rapporté jeudi la radio public israélienne Kan Reshet Bet.

Les deux hommes, originaires de Téhéran et de Shiraz, faisaient partie d’un groupe de trois membres de la communauté arrêtés dans le cadre d’une vaste vague d’interpellations menée par le pouvoir iranien. Si deux d’entre eux ont désormais retrouvé la liberté, un troisième reste en détention. Les dirigeants communautaires poursuivent leurs démarches pour obtenir sa libération.

Ces développements interviennent alors que la communauté juive d’Iran a pris part, ces dernières 24 heures, aux commémorations de l’anniversaire de la révolution islamique. Parmi les participants figuraient le représentant des Juifs au Parlement iranien, Homayoun Sameh, ainsi que le chef religieux de la communauté juive iranienne, le rabbin et médecin, Younes Hamami Lalehzar.

Interrogés par les médias iraniens, les deux responsables ont exprimé leur soutien à la révolution islamique et au régime en place. Ils ont salué l’attitude des autorités envers les minorités religieuses, affirmant que le soutien officiel contribuait à renforcer le moral de la communauté juive du pays. Des images diffusées par la presse locale montrent notamment Homayoun Sameh aux côtés du rabbin Younes Hamami, brandissant une pancarte célébrant le 22 Bahman, date marquant la victoire de la révolution islamique, présentée comme le triomphe de la lumière sur l’obscurité.