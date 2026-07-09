Iran : le président et le ministre des Affaires étrangères attaqués

Les divisions internes au sommet du pouvoir iranien éclatent au grand jour. Le président Masoud Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi ont été physiquement pris pour cible cette semaine par des partisans d’une faction ultraradicale opposée à toute négociation avec les États-Unis.

Selon le New York Times, Masoud Pezeshkian a été bousculé lundi par une foule de partisans de la ligne dure lors du cortège funéraire d’Ali Khamenei. Des manifestants auraient tenté de le faire tomber en criant « mort à l’appeaser », visant sa ligne jugée trop conciliante envers Washington.

Le même jour, Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne, a été poursuivi dans une ruelle et visé par une pierre, toujours selon des vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Ses agresseurs l’auraient insulté et appelé à sa mort.

Ces incidents surviennent alors que le camp favorable aux discussions avec Washington accuse parallèlement les États-Unis d’avoir violé la trêve. Mercredi, Masoud Pezeshkian a dénoncé une Amérique qui « intimide ses rivaux, crée des obstacles et triche ».

Les tensions se déroulent sur fond de funérailles nationales d’Ali Khamenei, organisées sur une semaine entre l’Iran et l’Irak. Son corps, arrivé à Najaf, doit être rapatrié en Iran pour être enterré à Mashhad.

Dans le même temps, l’escalade militaire a repris autour du détroit d’Ormuz. Les Gardiens de la Révolution ont visé plusieurs navires commerciaux, avant que les États-Unis ne frappent des dizaines de cibles sur les côtes sud de l’Iran. Téhéran a ensuite riposté par des tirs de missiles et de drones contre des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.