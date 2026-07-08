Les funérailles d’Ali Khamenei débutent en Irak

Les funérailles d’Ali Khamenei ont débuté ce mercredi 8 juillet 2026 à Najaf, en Irak, en présence de milliers de fidèles venus rendre hommage au guide suprême iranien tué.

Son cercueil, recouvert du drapeau de la République islamique et placé dans une structure vitrée, a été transporté à travers la ville sous les cris de la foule. De nombreux participants brandissaient des portraits d’Ali Khamenei, des drapeaux iraniens, ainsi que des étendards rouges et noirs symbolisant le deuil et la vengeance.

Le corps d’Ali Khamenei était arrivé la veille à Najaf aux côtés du président iranien Masoud Pezeshkian, du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et de plusieurs hauts responsables iraniens. Des scènes de lamentations et d’autoflagellation ont été observées dans les rues de la ville sainte chiite.

« Nous, le peuple d’Irak, resterons une épine dans les yeux des ennemis », a déclaré Jaafar Jawad, un participant aux funérailles. « Sa venue parmi nous est le plus grand honneur possible. »

La prière funéraire doit se tenir au mausolée de l’imam Ali, l’un des lieux les plus sacrés du chiisme, sous la direction de Muhammad Taqi al-Hakim, haut dignitaire religieux du séminaire de Najaf.

Après Najaf, le corps d’Ali Khamenei doit être transféré à Karbala, autre ville sainte chiite, avant d’être rapatrié en Iran.