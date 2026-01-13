Iran : un média d'opposition évoque 12 000 morts en deux nuits lors des manifestations

La rédaction du journal Iran International, publié à Londres et opposé au régime de Téhéran, a diffusé mardi matin un communiqué affirmant que "dans le plus grand massacre de l'histoire iranienne contemporaine, principalement durant deux nuits consécutives, jeudi et vendredi, au moins 12 000 personnes ont été tuées".

Selon le communiqué, des informations parvenues au journal en provenance du Conseil suprême de sécurité nationale et du bureau présidentiel iranien indiquent que le massacre s'est déroulé sur ordre direct d'Ali Khamenei, avec la connaissance et l'approbation explicite des dirigeants des trois branches du gouvernement, et suite à un ordre de tir à vue émis par le Conseil suprême de sécurité nationale.

La rédaction précise que ces chiffres des deux derniers jours se fondent sur des informations provenant d'une source proche du Conseil suprême de sécurité nationale et de deux sources au sein du bureau présidentiel.

Le média s'appuie également sur plusieurs sources au sein des Gardiens de la Révolution dans les villes de Mashhad, Kermanshah et Ispahan, des témoignages directs et de familles de victimes, des rapports de terrain, des données liées aux centres médicaux et des informations recueillies auprès de médecins et d'infirmières dans différentes villes, qui ont été vérifiées de manière rigoureuse et en plusieurs étapes selon des standards professionnels.

Ce matin, de nouvelles condamnations internationales concernant la répression des manifestations en Iran sont parvenues. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a écrit sur son compte X : "Ce régime a manifestement perdu toute légitimité et ne jouit plus du soutien du peuple iranien. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition, y compris les sanctions, contre ce régime". Le Premier ministre australien Anthony Albanese a également déclaré que l'Australie "se tient aux côtés du peuple iranien".

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est également exprimé ce matin sur le chaos en Iran, affirmant qu'il "croit que le régime iranien s'effondrera dans les semaines à venir".