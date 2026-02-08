Iran : une affiche géante menace directement Israël

L’Iran a diffusé un nouveau message de menace à l’encontre d’Israël en installant une grande affiche de propagande au centre de Téhéran, sur fond de tensions persistantes avec les États-Unis et malgré un récent cycle de discussions tenu à Oman. Selon des médias iraniens, le panneau a été accroché sur la place dite « Palestine », un site régulièrement utilisé par le régime pour ses messages hostiles à Israël et à Washington.

L’affiche, rédigée en partie en hébreu, porte la mention : « Face à une pluie de missiles, c’est une petite zone », accompagnée d’une carte représentant la région du Goush Dan, cœur démographique et économique d’Israël. Un message en anglais figure également sur le visuel — « You will start it, we will finish it » — dans ce qui apparaît comme un avertissement indirect adressé aux États-Unis.

La place "Palestine" est connue pour accueillir des symboles de propagande du régime iranien, notamment une horloge censée compter les jours avant la disparition d’Israël. Elle est devenue au fil des années une vitrine de la rhétorique officielle de la République islamique contre Israël.

Sur le visuel récemment dévoilé, les autorités iraniennes mettent aussi en avant les moyens militaires qu’elles prétendent pouvoir utiliser, notamment des drones explosifs et des missiles de croisière. Cette mise en scène s’inscrit dans une stratégie d’intimidation régionale, visant à dissuader toute action militaire américaine ou israélienne contre les installations iraniennes.

Ces menaces interviennent alors que les relations entre Iran et les États-Unis restent extrêmement tendues, malgré des contacts diplomatiques indirects. Téhéran cherche ainsi à projeter une image de capacité de nuisance élevée, en brandissant le risque d’une déstabilisation régionale majeure en cas de confrontation armée.

Les observateurs estiment toutefois que ce type de message relève avant tout de la guerre psychologique et de la communication stratégique, dans un contexte de pressions internationales croissantes sur le régime iranien.