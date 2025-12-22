Istanbul : des Juifs se rendant à la synagogue pour Hanoucca attaqués par des anti-israéliens

Un groupe de fidèles juifs se rendant à la synagogue Neve Shalom à Istanbul pour allumer les bougies de Hanoucca a été agressé dimanche soir par des anti-israéliens hostiles brandissant des drapeaux palestiniens.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule de manifestants turcs encerclant le groupe de Juifs dans les rues d'Istanbul. On y entend des slogans comme "je ne veux pas de sionistes dans mon pays", accompagnés d'autres cris antisémites tels que "ces sionistes, qu’ils quittent ce pays". Les forces de police sont intervenues pour empêcher tout contact physique entre la foule hostile et les fidèles qui se rendaient à la synagogue.

Cet événement s'inscrit dans une vague récente d'actes antisémites à travers le monde. Il y a quatre jours, un homme juif a été poignardé dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn par un agresseur qui proférait des insultes antisémites.

Samedi, lors d'un match de basket opposant l'Hapoel Tel Aviv au Panathinaïkos en Grèce, Ofer Yannay, propriétaire du club israélien, a été bousculé sur le terrain par un supporter de l'équipe grecque assis en bord de court. Ce dernier lui aurait crié "sale juif" en pointant du doigt sa kippa.

Les communautés juives du monde entier sont en état d'alerte accrue depuis le drame survenu en Australie, où 15 personnes ont été tuées lors d'un attentat antisémite à Sydney qui a visé une célébration du premier soir de Hanoucca, transformant cette fête en tragédie meurtrière.