Khaled Mechaal affirme que le Hamas ne désarmera pas et refuse toute supervision internationale à Gaza

Lors d’une intervention vidéo diffusée samedi soir lors d’une conférence organisée à Istanbul et intitulée "Engagement envers Jérusalem", Khaled Mechaal a réaffirmé la détermination du Hamas à conserver son arsenal et son contrôle sur la bande de Gaza. Le dirigeant du mouvement terroriste a insisté sur le refus de toute présence ou supervision internationale dans le territoire gazaoui, rejetant explicitement l’idée d’une force extérieure chargée de la sécurité.

Dans un extrait relayé par le ministère israélien des Affaires étrangères, Mechaal déclare que "protéger le projet de résistance et les armes de la résistance est notre droit pour défendre notre peuple. La résistance et ses armes sont l’honneur et la fierté de la nation".

https://x.com/i/web/status/1997406657614168100 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La diplomatie israélienne a réagi en affirmant que ces déclarations constituent "une contradiction directe avec les principes mêmes du plan de paix" soutenu par le président américain Donald Trump. Israël accuse également le Hamas de "se moquer" de l’initiative américaine.

Un autre dirigeant du Hamas, Khalil al-Hayya, a tenu des propos similaires le même jour dans un communiqué. Il a en effet déclaré que le Hamas remettrait ses armes uniquement à une autorité palestinienne "si l'occupation cesse". Interrogé par l'AFP, le bureau de Khalil al-Hayya a précisé qu'il parlait là d'un État de "Palestine" souverain et indépendant. "Nous acceptons le déploiement de forces de l'ONU en tant que forces de séparation, chargées de surveiller les frontières et de veiller au respect du cessez-le-feu à Gaza", a-t-il ajouté.

Mechaal, considéré comme une figure centrale du mouvement terroriste, aurait été l’une des cibles visées par la frappe israélienne menée en septembre à Doha, selon diverses sources. Cette opération visait plusieurs hauts responsables du Hamas basés dans la capitale qatarie.

Par ailleurs, son frère, Mofid Abdel Kader Mechaal, a été libéré de manière inattendue fin décembre de la prison américaine où il était détenu, rapporte le média Walla.