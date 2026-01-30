Khamenei surnommé "Ali le rat" après son repli dans un bunker

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est devenu la cible d’un surnom moqueur largement relayé sur les réseaux sociaux et lors de rassemblements en Iran et au sein de la diaspora : « Moush-Ali », une expression persane pouvant se traduire par « Ali le rat ». Selon le média Iran International, ce sobriquet est apparu après que Khamenei se serait réfugié dans un complexe souterrain, par crainte d’une frappe imminente des États-Unis.

D’après des sources citées par le site, le dirigeant iranien serait actuellement caché dans une forteresse souterraine, composée d’un réseau complexe de tunnels, renforçant l’image d’un pouvoir retranché et inquiet. Cette disparition de la scène publique aurait ravivé les critiques de ses opposants, qui y voient un symbole de peur et d’évitement face aux menaces extérieures.

Le terme « moush », qui signifie « rat » en persan, est couramment utilisé dans le langage populaire comme une métaphore de la lâcheté ou de la fuite devant le danger. Ce surnom est désormais scandé dans certains slogans hostiles au régime, parmi lesquels : « Crie, Moush-Ali, Pahlavi arrive », une référence à Mohammad Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d’Iran, aujourd’hui en exil et figure symbolique pour une partie de l’opposition iranienne.

Selon Iran International, l’expression avait déjà commencé à circuler en juin 2025, lors de l’opération dite Rising Lion, période durant laquelle Ali Khamenei avait brusquement disparu de la sphère publique, alimentant les spéculations sur son refuge souterrain. Depuis, le surnom a gagné en popularité, notamment dans un contexte de fortes tensions régionales et de pressions internationales accrues sur Téhéran.