L’ancien président iranien Hassan Rohani aurait mené une tentative pour évincer le guide suprême Ali Khamenei du pouvoir, sans succès, a rapporté lundi Le Figaro. D’après le journal, cette initiative interne aurait été préparée peu avant la vague de répression massive qui a culminé dans la nuit du 8 au 9 janvier.

Selon les informations publiées, cette manœuvre politique aurait précédé de peu ce que plusieurs sources décrivent comme un massacre de manifestants à travers le pays. En janvier déjà, des responsables du système de santé iranien avaient confié au magazine Time que plus de 30 000 personnes auraient été tuées lors de cette nuit particulièrement violente.

Vendredi dernier, le président américain Donald Trump a évoqué pour la première fois publiquement un bilan de 32 000 morts "en un laps de temps très court", appelant dans le même temps l’Iran à conclure un accord avec les États-Unis.

Malgré ces chiffres alarmants relayés par différents médias internationaux, l’Organisation des Nations unies a récemment adressé un message de félicitations aux autorités iraniennes à l’occasion d’une fête nationale. Interrogé par des journalistes, le porte-parole du secrétaire général a précisé qu’il s’agissait d’un courrier standard, envoyé chaque année à l’ensemble des États membres dans le cadre d’une pratique ancienne, et qu’il ne devait en aucun cas être interprété comme un soutien à la politique du gouvernement iranien.