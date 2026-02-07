L’Arabie saoudite va investir 2 milliards de dollars pour moderniser les aéroports d’Alep

L’Arabie saoudite va investir 7,5 milliards de riyals saoudiens, soit environ 2 milliards de dollars, pour développer deux aéroports dans la ville syrienne d’Alep, a annoncé le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid al-Falih. Le projet sera mené par étapes et vise à moderniser des infrastructures aériennes gravement endommagées par plus d’une décennie de guerre.

Ces investissements s’inscrivent dans un mouvement plus large de rapprochement économique entre Riyad et Damas, accéléré depuis la levée des sanctions américaines contre la Syrie en décembre dernier. Ces sanctions avaient longtemps freiné les investissements étrangers et les efforts de reconstruction du pays.

Selon les autorités saoudiennes, le développement des aéroports d’Alep doit contribuer à relancer le trafic aérien civil et commercial, à faciliter les échanges régionaux et à soutenir la reprise économique du nord de la Syrie, une région particulièrement touchée par le conflit.

Plus tôt cette semaine, l’Autorité syrienne de l’investissement a indiqué que l’Arabie saoudite préparait un vaste programme d’investissements de plusieurs milliards de dollars en Syrie. Celui-ci comprendrait notamment un soutien à la création d’une nouvelle compagnie aérienne privée syrienne, ainsi que des projets dans les secteurs des télécommunications, de l’immobilier et des services.

Pour l’Arabie saoudite, ces investissements marquent aussi une volonté d’accroître son influence économique au Levant et de jouer un rôle central dans la reconstruction de la Syrie, à un moment où le pays tente de se réinsérer dans les dynamiques régionales et internationales.