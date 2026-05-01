L’Iran a transmis une nouvelle proposition de résolution du conflit aux États-Unis, selon la presse iranienne

L’Iran tente de relancer le dialogue avec Washington en soumettant une nouvelle proposition destinée à sortir de l’impasse diplomatique actuelle. Selon l’agence officielle Irna, Téhéran a formulé une offre visant à permettre la reprise des négociations avec les États-Unis, dans l’objectif de mettre un terme durable au conflit en cours.

« La République islamique a transmis jeudi soir le texte de sa dernière proposition au Pakistan, médiateur dans les discussions avec les États-Unis », rapporte l’agence, sans fournir davantage de détails sur le contenu du document. Le recours à Islamabad comme intermédiaire souligne le rôle croissant de certains acteurs régionaux dans les tentatives de désescalade.

Cette initiative intervient dans un contexte de blocage des pourparlers entre les deux pays, malgré une trêve fragile en vigueur. Les divergences portent notamment sur les conditions d’un accord durable, en particulier les questions liées au programme nucléaire iranien et aux garanties de sécurité.

Du côté iranien, les responsables affirment régulièrement leur volonté de négocier, tout en refusant toute pression extérieure ou concession jugée incompatible avec leurs intérêts stratégiques. Washington, de son côté, reste prudent quant aux intentions de Téhéran, tout en maintenant une posture de fermeté.