L’Iran exécute un ingénieur accusé d’espionnage pour le Mossad et la CIA

L’Iran a annoncé lundi avoir exécuté un homme reconnu coupable d’espionnage au profit du Mossad et des services de renseignement américains.

Selon Mizan Online, le média du pouvoir judiciaire iranien, Erfan Shakourzadeh a été pendu pour avoir collaboré avec la CIA et le Mossad. Les autorités iraniennes n’ont pas précisé la date de son exécution ni celle de son arrestation.

D’après Mizan, Erfan Shakourzadeh travaillait dans l’une des organisations scientifiques iraniennes actives dans le domaine satellitaire. Il aurait transmis des informations classifiées à des services de renseignement étrangers « en connaissance de cause et volontairement ».

L’Iran est régulièrement accusé par les pays occidentaux d’utiliser son programme satellitaire pour développer ses capacités en matière de missiles balistiques.

Selon l’organisation Iran Human Rights Society, Erfan Shakourzadeh était un diplômé en ingénierie aérospatiale âgé de 29 ans. L’ONG affirme qu’il avait été arrêté en 2025 et contraint de passer aux aveux.

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Cette exécution intervient alors que l’Iran intensifie les condamnations à mort dans un contexte de guerre avec Israël et les États-Unis. Le conflit, lancé fin février contre le régime iranien, est officiellement suspendu depuis le cessez-le-feu fragile du 8 avril.

Depuis le début de la guerre, Téhéran a multiplié les exécutions dans des affaires présentées comme liées à l’espionnage ou à la sécurité nationale.

La semaine dernière, les autorités iraniennes ont également exécuté trois hommes reconnus coupables d’avoir participé aux manifestations antigouvernementales qui avaient secoué le pays en décembre et janvier.