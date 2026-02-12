La rencontre entre Trump et Netanyahou vue par les médias arabes

La nouvelle rencontre entre le président américain et le Premier ministre israélien a été scrutée de près par les médias arabes, qui en livrent une lecture largement centrée sur la diplomatie et la poursuite des négociations avec l’Iran.

Le média qatari The New Arab, basé à Londres, adopte un ton plutôt optimiste, évoquant des « espoirs de percée dans les négociations nucléaires irano-américaines ». Le journal souligne que les discussions semblent se concentrer exclusivement sur le dossier nucléaire, alors qu’Israël plaide pour y inclure également le programme balistique iranien et le soutien de Téhéran aux milices régionales.

Selon le média, Donald Trump aurait insisté pour poursuivre les pourparlers avec l’Iran, malgré les pressions de Benjamin Netanyahou en faveur d’une ligne plus dure.

Même tonalité chez Arab News, qui met en avant la dynamique diplomatique plutôt qu’un éventuel bras de fer entre Washington et Jérusalem.

Du côté des médias iraniens officiels, l’accent est mis sur l’absence de protocole solennel lors de l’accueil du Premier ministre israélien. L’agence IRNA relève qu’aucune cérémonie officielle n’a été organisée, tandis que le quotidien Kayhan insiste sur les célébrations de la révolution islamique et accuse Israël de « fabriquer une crise artificielle » autour du programme nucléaire iranien, présenté comme pacifique.

Le média koweïtien Al-Jarida apporte, lui, des éléments plus sensibles. Citant des sources iraniennes et arabes, il affirme que le président iranien Massoud Pezeshkian aurait évoqué une nouvelle orientation régionale, encourageant les alliés de Téhéran à s’intégrer aux structures étatiques nationales. Le journal avance également que Washington aurait demandé à l’ayatollah Ali Khamenei de s’engager à ne pas utiliser les missiles iraniens contre les intérêts américains ou israéliens, avec la Russie comme garante — une demande que le guide suprême aurait refusée.

En toile de fond, une ligne se dessine : pour une large partie de la presse arabe, l’heure est d’abord à la négociation, même si la méfiance demeure intacte.