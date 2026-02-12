Trump après sa rencontre avec Netanyahou : "J’ai insisté pour que les négociations se poursuivent"

Le président des États-Unis, Donald Trump, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont entretenus mercredi à la Maison-Blanche pendant plus de deux heures et demie, au cœur d’un contexte diplomatique tendu autour du dossier iranien.

À l’issue de la rencontre, Donald Trump a évoqué un échange "positif", tout en reconnaissant qu’aucun accord concret n’avait été conclu. "Il n’y a pas eu de décision, si ce n’est mon insistance pour que les négociations avec l’Iran se poursuivent afin de voir s’il est possible d’aboutir à un accord", a-t-il déclaré.

Le président américain a également adressé un avertissement à Téhéran. "La dernière fois, l’Iran a estimé qu’il valait mieux ne pas conclure d’accord, cela ne leur a pas vraiment réussi. J’espère qu’ils seront cette fois plus raisonnables et responsables", a-t-il affirmé.

Selon des informations relayées par les médias israéliens, Benjamin Netanyahou a défendu à Washington l’idée qu’un "bon accord" avec l’Iran devrait être dépourvu de date d’expiration et empêcher définitivement la République islamique d’accéder à l’arme nucléaire. Son entourage insiste sur la nécessité d’éviter un "accord étroit" limité au seul volet nucléaire, alors que l’Iran poursuit, selon Israël, la reconstruction de son arsenal de missiles balistiques.

En Israël, plusieurs responsables estiment que Téhéran cherche à gagner du temps dans ses discussions avec les Américains et jugent les chances d’un accord global relativement faibles.

À Washington, des sources indiquent que l’option d’une frappe contre l’Iran reste sur la table. Un mois après que Donald Trump a déclaré à des manifestants iraniens que "l’aide est en route", l’administration américaine considérerait que la décision approche, en fonction de l’attitude de Téhéran.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a qualifié la réunion de "très positive" sur le réseau X. Il a confirmé que les discussions concernant l’Iran allaient se poursuivre et évoqué une "véritable avancée" concernant le projet de Conseil de paix promu par Donald Trump.

Au cours de sa visite, Benjamin Netanyahou a également rencontré le secrétaire d’État américain, Marco Rubio. Il a par ailleurs échangé avec les envoyés spéciaux de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui l’ont informé du premier cycle de discussions tenu avec l’Iran vendredi dernier.

Avant son départ pour Washington, le Premier ministre israélien avait précisé que ses entretiens porteraient sur Gaza, la situation régionale, mais "avant tout sur l’Iran". Il avait indiqué vouloir présenter au président américain des principes jugés essentiels pour toute négociation visant à garantir la paix et la sécurité au Moyen-Orient.

Aucune position officielle n’a toutefois été communiquée par Jérusalem quant à un éventuel soutien à un accord qui serait conclu par Washington avec Téhéran.