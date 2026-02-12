La Turquie alerte : élargir les négociations avec l’Iran pourrait embraser la région

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a averti dans un entretien au Financial Times que les pressions israéliennes visant à élargir les discussions entre Washington et Téhéran au programme balistique iranien pourraient embraser la région.

Selon le chef de la diplomatie turque, Benjamin Netanyahou cherche à convaincre Donald Trump d’inclure, au-delà du dossier nucléaire, les missiles balistiques et le soutien iranien aux groupes armés régionaux dans un éventuel accord. Une telle démarche, estime Fidan, risquerait de provoquer « une nouvelle guerre au Moyen-Orient ».

Ankara, qui joue un rôle actif dans les efforts de médiation, affirme que les États-Unis et l’Iran semblent aujourd’hui disposés à faire preuve de compromis pour parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire. Fidan a indiqué que Washington a signalé une certaine flexibilité sur l’exigence d’un arrêt total de l’enrichissement d’uranium, point de blocage majeur des négociations passées.

« Il est positif que les Américains paraissent prêts à tolérer un enrichissement iranien dans des limites claires », a-t-il déclaré, soulignant que Téhéran comprend désormais la nécessité de parvenir à un compromis, tandis que Washington prend acte des lignes rouges iraniennes.

En revanche, l’élargissement simultané des discussions aux missiles et aux « proxies » régionaux — notamment le Hamas et le Hezbollah — pourrait, selon lui, bloquer tout progrès, y compris sur le nucléaire. Il distingue ainsi les préoccupations globales des États-Unis liées au nucléaire des enjeux sécuritaires régionaux plus directement liés aux missiles.

Alors que des contacts indirects ont récemment eu lieu à Mascate entre émissaires américains et responsables iraniens, Fidan appelle à éviter les erreurs de 2015, lorsque les pays de la région s’étaient sentis marginalisés lors de la conclusion de l’accord sur le nucléaire.

Malgré le déploiement de forces américaines dans la région, Ankara estime qu’une option militaire ne ferait pas nécessairement tomber le régime iranien, qui resterait, selon Fidan, une entité politique viable même après des frappes ciblées.