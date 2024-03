Le chef du Hezbollah demande à l’Iran de se tenir à l'écart en cas de guerre contre Israël

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a signalé au commandant de la force iranienne Al-Qods, Ismael Qaani, que le groupe terroriste chiite libanais combattrait seul si une guerre éclatait contre Israël et appelé Téhéran "à se tenir à l'écart du conflit", a rapporté vendredi matin l’agence de presse Reuters, citant sept sources différentes. Ces propos de Nasrallah auraient été tenus lors d'une entrevue avec Qaani courant février, entrevue au cours de laquelle les deux hommes ont évoqué la possibilité qu'Israël lance une attaque contre le Liban.

Selon Reuters, il s'agissait de la troisième rencontre entre les deux hommes depuis le 7 octobre. Nasrallah a alors fait savoir à Qaani qu'il ne voulait pas que l'Iran soit entraîné dans une guerre avec Israël ou les États-Unis et que le Hezbollah se battrait seul. "C'est notre guerre", a-t-il affirmé, selon une source iranienne au fait de l’entretien.

Avant sa rencontre avec Nasrallah, Qaani aurait organisé des entretiens étalés sur deux jours avec les principaux mandataires de l’Iran au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Le commandant des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, a également participé à la réunion mais aucune délégation du Hamas n’était présente. À l’issue de ces consultations, tous les participants ont conclu qu'Israël souhaitait étendre la guerre et qu'"il fallait éviter de tomber dans ce piège, qui justifierait l’arrivée de davantage de soldats américains dans la région". Qaani a alors ordonné aux milices chiites irakiennes de stopper leurs attaques contre les soldats américains stationnés au Moyen-Orient.

Deux sources proches des positions du gouvernement de Téhéran ont déclaré à Reuters que l'Iran et le Hezbollah sont tous deux conscients des conséquences désastreuses d'une guerre au Liban et du risque d’extension d’un tel conflit qui entraînerait une attaque contre l'Iran et ses installations nucléaires. Des sources américaines et israéliennes ont par ailleurs dit à Reuters que l’Iran voulait éviter les conséquences d’une guerre entre Israël et le Hezbollah.

Un haut responsable israélien a également indiqué à l’agence de presse que l'Iran ne semble pas intéressé par une guerre totale. "Ils semblent avoir le sentiment d'être confrontés à une menace militaire crédible. Mais cette menace doit devenir plus crédible encore". Un responsable iranien a même déclaré qu’une intervention directe de Téhéran pourrait servir les intérêts d'Israël en entraînant une plus grande implication américaine au Moyen-Orient.