Le Hamas attend les élections israéliennes avant toute avancée sur Gaza

Le Hamas a décidé de gagner du temps dans les négociations sur l'avenir de la bande de Gaza, estimant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou adopte la même stratégie à l'approche des prochaines élections législatives israéliennes. C'est ce qu'affirme la chaîne publique israélienne Kan, qui dit s'appuyer sur un document interne du mouvement terroriste palestinien.

Selon ce document, les dirigeants du Hamas estiment que toute concession majeure sur Gaza constituerait un risque politique pour Benjamin Netanyahou en pleine campagne électorale. Le mouvement considère ainsi que les pourparlers indirects sont volontairement ralentis par Israël et qu'aucune avancée significative n'est envisageable dans l'immédiat.

Le rapport indique également que les médiateurs qataris et turcs ont proposé au Hamas d'adopter une attitude plus conciliante en consentant à des « concessions tactiques », y compris sur la question sensible de son armement. Leur objectif aurait été de placer Israël face à ses responsabilités : si Jérusalem refusait de faire des concessions en retour pour des raisons politiques, le Hamas apparaîtrait comme la partie la plus ouverte au compromis.

Après plusieurs jours de discussions internes, le mouvement terroriste islamiste aurait toutefois rejeté cette proposition. Selon le document, ses dirigeants craignent qu'une première concession ne serve ensuite de base à de nouvelles exigences internationales ou israéliennes.

Le Hamas a donc choisi d'adopter une stratégie similaire à celle qu'il prête au gouvernement israélien : attendre la fin de l'année 2026 et observer la composition du futur gouvernement issu des élections avant de reprendre les discussions.

Si ce document reflète bien la position actuelle du mouvement, il confirmerait que les considérations politiques des deux camps continuent de peser lourdement sur les négociations, réduisant les perspectives d'un accord à court terme sur l'avenir de Gaza.