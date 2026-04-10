Le Hezbollah appelle les responsables libanais à ne pas faire de "concessions gratuites" à Israël

Le Hezbollah a exhorté vendredi les autorités libanaises à ne pas accorder de « concessions gratuites » à Israël, à l’approche de négociations directes prévues la semaine prochaine à Washington. Dans un message écrit diffusé par la chaîne al-Manar, le chef du mouvement terroriste chiite, Naïm Qassem, a insisté sur la nécessité de préserver les intérêts du Liban et de ne pas céder sous pression. Il a également dénoncé « les crimes sanglants » attribués à Israël, évoquant des frappes menées mercredi sur le territoire libanais qui auraient fait plus de 300 morts, selon Beyrouth.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que l’État hébreu a annoncé son intention d’engager des discussions visant à parvenir à un accord global avec le Liban, incluant notamment le désarmement du Hezbollah. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé vouloir lancer ces pourparlers « dès que possible », avec l’appui des États-Unis.

Depuis des années, le groupe terroriste constitue le principal point de friction entre Israël et le Liban, en raison de sa présence armée au sud du pays et de ses liens étroits avec l’Iran. Les deux pays restent officiellement en état de guerre, malgré une relative accalmie ces dernières années, régulièrement interrompue par des échanges de tirs et des opérations militaires ciblées. Les négociations à venir pourraient marquer un tournant, mais les positions restent profondément divergentes, rendant toute avancée incertaine.