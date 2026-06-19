Le Hezbollah promet de "défendre le Liban" face à Israël

Le Hezbollah a affirmé vendredi qu’il continuerait à défendre le Liban contre les attaques israéliennes, tout en accusant Israël d’avoir violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu en vigueur entre les deux parties.

Dans un communiqué, l’organisation terroriste chiite soutenue par l’Iran a rejeté les accusations israéliennes selon lesquelles elle serait responsable de la récente escalade. Le mouvement a assuré que ses combattants resteraient « vigilants face à toute agression » et qu’ils défendraient « leur terre et leur peuple ».

Le Hezbollah affirme au contraire qu’Israël n’a jamais respecté pleinement les termes du cessez-le-feu conclu entre les deux camps et tient l’État hébreu pour responsable de la reprise des affrontements.

Parallèlement, le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré à l'agence Reuters que l’Iran avait informé le mouvement que les discussions avec les États-Unis ne pourraient reprendre sans la mise en œuvre d’un cessez-le-feu global dans la région.

Le responsable libanais a également appelé le gouvernement de Beyrouth à rejeter toute négociation directe avec Israël tant que les opérations militaires israéliennes se poursuivent sur le territoire libanais.

Selon Hassan Fadlallah, les États-Unis portent une responsabilité particulière dans l’application de l’accord et doivent veiller à ce qu’Israël mette fin à ses attaques et respecte les engagements pris.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte tension à la frontière israélo-libanaise, quelques heures après la mort de quatre soldats israéliens dans le sud du Liban et une vaste série de frappes menées par Tsahal contre des positions du Hezbollah dans la Bekaa et la région de Nabatiyé.