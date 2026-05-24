Le Hezbollah rejette tout désarmement et appelle Beyrouth à abandonner les négociations avec Israël

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a rejeté dimanche toute perspective de désarmement du mouvement chiite pro-iranien et appelé le gouvernement libanais à mettre fin aux négociations directes engagées avec Israël sous médiation américaine.

Dans un discours télévisé, le dirigeant du Hezbollah a dénoncé les discussions prévues début juin à Washington entre responsables libanais et israéliens. «Les négociations directes sont complètement inacceptables et représentent un gain sans contrepartie pour Israël», a-t-il déclaré, exhortant les autorités libanaises à «abandonner les négociations directes» et à ne pas «céder aux États-Unis pour qu’ils cèdent à Israël».

S’adressant directement au pouvoir libanais, Naïm Qassem a également lancé : «Ne prenez pas leur parti et ne nous poignardez pas dans le dos.»

Le chef du Hezbollah a par ailleurs rejeté les appels croissants au Liban en faveur du monopole des armes par l’État libanais. «Le désarmement, c’est l’anéantissement, et nous ne pouvons pas l’accepter», a-t-il affirmé, estimant que cette exigence «constitue un projet israélien».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et alors que plusieurs discussions diplomatiques sont en cours autour d’un possible accord plus large impliquant l’Iran, les États-Unis, Israël et le Hezbollah.

Un cessez-le-feu au Liban ferait partie des éléments actuellement discutés dans le cadre des négociations indirectes entre Washington et Téhéran. Toutefois, aucun scénario de désarmement du Hezbollah ne semble à ce stade envisagé dans les discussions.