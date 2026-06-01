Le Liban face à "une agression d’Israël féroce et condamnable", selon son président

Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé lundi ce qu’il qualifie d’« une agression féroce et condamnable d’Israël », alors que Tsahal intensifie ses opérations contre le groupe terroriste Hezbollah dans le sud du Liban.

Dans un message publié sur le réseau X, le chef de l’État libanais a accusé Israël d’avoir franchi une nouvelle étape dans son offensive après la prise de la forteresse stratégique du Beaufort, tombée dimanche aux mains des forces israéliennes.

Joseph Aoun a également promis d’« œuvrer pour mettre fin aux souffrances des Libanais en général, et de la population du Sud en particulier », alors que les affrontements continuent de faire peser une lourde menace sur les habitants des zones frontalières.

Cette déclaration intervient quelques heures avant une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation au Liban. La session a été demandée par la France, qui s’inquiète de l’escalade militaire en cours.

Du côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué la prise du Beaufort, la qualifiant de « tournant majeur » dans le conflit contre le Hezbollah. Le chef du gouvernement a également affiché sa volonté « d’approfondir et d’étendre » l’emprise d’Israël « sur les zones qui étaient sous le contrôle du Hezbollah ».

Les combats se poursuivent quotidiennement entre Tsahal et l’organisation terroriste soutenue par l’Iran. Malgré plusieurs tentatives de médiation internationale, les efforts diplomatiques n’ont jusqu’à présent pas permis d’obtenir une désescalade durable sur le front israélo-libanais.