Le président syrien Ahmed al-Sharaa a affirmé vendredi que Damas menait actuellement des discussions avec Israël en vue d’un nouvel accord sécuritaire qui garantirait un retrait israélien aux frontières de 1967. Dans un entretien accordé à l’agence de presse turque Anadolu, il a assuré que les pourparlers n’étaient pas dans l’impasse, tout en reconnaissant l’existence de nombreuses difficultés.

Selon Ahmed al-Sharaa, les obstacles proviennent principalement de la volonté d’Israël de maintenir une présence sur le territoire syrien. Il a néanmoins insisté sur la détermination de son gouvernement à parvenir à "une forme d’accord sécuritaire" permettant de préserver la stabilité régionale, malgré les tensions persistantes entre les deux pays.

Le dirigeant syrien a également accusé Israël d’agir avec "une grande brutalité" et d’occuper des zones proches du plateau du Golan, alors que, selon lui, la Syrie a choisi la voie diplomatique pour résoudre les différends en cours.

En conclusion, Ahmed al-Sharaa a adressé un message à la communauté internationale, estimant que son pays avait profondément changé. Il a présenté la Syrie comme une "opportunité historique" pour la reconstruction et la stabilité, affirmant que les crises passées avaient laissé place à la perspective d’un pays stabilisé et tourné vers l’avenir.