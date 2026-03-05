Le Qatar aurait abattu des bombardiers iraniens qui s'apprêtaient à frapper la base américaine d’Al-Udeid

Le Qatar aurait abattu deux bombardiers iraniens qui s’apprêtaient à frapper la base militaire américaine d’Al-Udeid, près de Doha, selon des informations rapportées dans la nuit de mercredi à jeudi par la chaîne américaine CNN, citant des sources proches du dossier. L’incident se serait produit lundi matin, lorsque deux bombardiers iraniens de type Su-24 ont décollé en direction de cette installation stratégique, la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Celle-ci abrite généralement environ 10 000 soldats américains et comprend également des infrastructures liées au traitement du gaz naturel.

Selon deux responsables informés des détails de l’incident, les appareils iraniens n’étaient plus qu’à "deux minutes" de leurs cibles lorsqu’ils ont été interceptés. Les autorités qataries auraient d’abord tenté de contacter les pilotes via les communications radio afin de leur transmettre un avertissement. N’ayant reçu aucune réponse, les forces qataries ont constaté que les avions volaient à basse altitude, une manœuvre interprétée comme une tentative d’échapper aux radars.

Les sources citées par CNN indiquent également que les bombardiers transportaient des bombes et des munitions guidées, ce qui a conduit les autorités qataries à les classer comme appareils hostiles. Des chasseurs qataris F-15 ont alors été dépêchés pour intercepter les avions iraniens. Les deux appareils ont finalement été abattus lors d’un combat aérien avant de pouvoir atteindre la base américaine.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a confirmé que les deux avions se sont écrasés dans les eaux territoriales du pays. Des opérations de recherche ont été lancées afin de tenter de retrouver les membres des équipages. Les autorités n’ont pas précisé dans l’immédiat le sort des pilotes ni fourni d’autres détails sur l’incident.

La base d’Al-Udeid constitue un centre stratégique majeur pour les opérations militaires américaines au Moyen-Orient. Elle sert notamment de quartier général avancé pour le commandement central américain (CENTCOM) et joue un rôle clé dans la coordination des opérations aériennes dans la région. Une attaque contre cette installation aurait représenté une escalade majeure dans les tensions déjà élevées entre l’Iran, les États-Unis et leurs alliés régionaux.