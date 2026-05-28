Le régime iranien étranglé par la crise économique et le blocus américain

L’Iran traverse l’une des crises économiques les plus graves de son histoire récente. Entre l’embargo maritime imposé par les États-Unis, l’effondrement de la monnaie nationale et la hausse continue des prix, la pression s’intensifie sur le régime iranien, au moment même où les discussions autour d’un accord avec Washington se poursuivent.

Selon plusieurs responsables iraniens cités dans les médias internationaux, les revenus pétroliers du pays sont désormais fortement touchés par le blocus américain. Les capacités de stockage du pétrole brut approchent de la saturation, faisant craindre l’arrêt temporaire de certains puits, une décision aux conséquences potentiellement lourdes pour l’industrie énergétique iranienne.

Le président iranien Massoud Pezeshkian lui-même a reconnu publiquement l’ampleur de la crise.

« La guerre principale se joue sur le terrain économique », a-t-il déclaré, avertissant que tout le pays pourrait payer le prix d’un échec du gouvernement face à la situation actuelle.

Sur le terrain, les conséquences sociales deviennent de plus en plus visibles. Plus d’un million d’Iraniens auraient déjà perdu leur emploi, tandis que le coût des produits de base explose. Riz, viande, pain ou produits laitiers connaissent des hausses spectaculaires qui fragilisent encore davantage le quotidien des ménages iraniens.

Face à cette situation, les autorités multiplient les appels à économiser l’eau, l’électricité et le carburant, alors que l’été approche et que le pays reste confronté à une forte pénurie hydrique.

Malgré cette pression économique croissante, les dirigeants iraniens continuent d’afficher une ligne dure dans les négociations avec Washington, estimant conserver d’importants moyens de pression régionaux, notamment autour du détroit d’Ormuz et des marchés mondiaux de l’énergie