Les Émirats arabes unis ont fermement rejeté des informations relayées par plusieurs médias israéliens affirmant qu’Abou Dhabi aurait mené une frappe militaire "symbolique" contre une installation en Iran. Des sources émiraties ont qualifié ces affirmations de "fake news" et jugé "inapproprié" que des responsables israéliens anonymes évoquent de supposées opérations militaires au nom du pays.

Selon les informations initialement publiées dans la presse israélienne, l’attaque aurait visé une usine de dessalement en Iran et aurait été menée après des consultations entre responsables israéliens et émiratis. Elle aurait été présentée comme une réponse aux frappes de missiles et de drones lancées par Téhéran contre plusieurs pays du Golfe dans le contexte de la campagne militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Ces affirmations ont été immédiatement rejetées par plusieurs responsables émiratis. Rashid Al Nuaimi, président de la commission de la défense, de l’intérieur et des affaires étrangères du Conseil national fédéral des Émirats, a déclaré sur le réseau social X que ces informations relevaient de la "désinformation". "Si nous faisons quelque chose, nous avons le courage de l’annoncer", a-t-il écrit.

Une source émiratie citée par des médias internationaux a également démenti catégoriquement ces informations, estimant qu’il était inapproprié que des responsables israéliens anonymes parlent au nom des Émirats ou spéculent publiquement sur leurs intentions. Selon cette source, Abou Dhabi ne commente pas les actions d’autres États et attend la même retenue de la part de ses partenaires.

Le ministère émirati des Affaires étrangères n’a pas réagi officiellement dans l’immédiat aux informations initiales.

Dans le même temps, le ministère de la Défense des Émirats a indiqué que le bilan des attaques iraniennes contre le pays s’élevait désormais à quatre morts. Les victimes sont des ressortissants étrangers originaires du Pakistan, du Népal et du Bangladesh. Selon les autorités, 112 personnes ont également été blessées, la plupart présentant des blessures légères ou modérées.

Les systèmes de défense du pays auraient intercepté 16 des 17 missiles balistiques tirés par l’Iran au cours de la journée, le dernier étant tombé en mer. Les autorités ont également détecté 117 drones, dont 113 ont été abattus, tandis que quatre se sont écrasés sur le territoire émirati.