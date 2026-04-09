Les frappes d’Israël au Liban rendent les négociations "dénuées de sens", estime le président iranien

Le président iranien Massoud Pezeshkian a vivement réagi jeudi aux frappes israéliennes menées la veille au Liban. Sur le réseau X, il a dénoncé un « non-respect des engagements » par Israël, jugeant que ces opérations rendaient les négociations en cours « dénuées de sens ».

Cette déclaration intervient alors que des pourparlers indirects entre Washington et Téhéran sont attendus en fin de semaine, sous médiation pakistanaise. Un canal diplomatique fragile, désormais fragilisé par la reprise des hostilités sur le front libanais. Pour Téhéran, la poursuite des frappes contre le Hezbollah remet en cause toute perspective de compromis durable.

Dans un message aux accents martiaux, le président iranien a également affirmé que « les mains [de l’Iran] restent sur la gâchette », ajoutant que son pays « n’abandonnera jamais ses frères et sœurs libanais ».

Ces déclarations s’inscrivent dans un climat de tensions régionales croissantes, où chaque développement militaire risque de compromettre les efforts diplomatiques en cours. Entre menaces, médiations et affrontements indirects, l’équilibre reste précaire, et les marges de manœuvre pour éviter une escalade semblent se réduire.