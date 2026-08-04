Les pétroliers saoudiens contournent l'Afrique pour éviter le blocus houthi en mer Rouge

Six navires opérés par l'Arabie saoudite ont choisi de contourner le continent africain afin d'éviter la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, après les menaces des rebelles houthis de s'en prendre au trafic maritime saoudien.

Selon les données de suivi maritime de MarineTraffic, les bâtiments ont quitté leur route habituelle à proximité des côtes d'Oman pour naviguer vers le sud le long de l'Afrique de l'Est. Plusieurs d'entre eux ont indiqué des ports sud-africains comme destination, tandis qu'un autre se dirige vers Gibraltar.

Les six pétroliers naviguent actuellement à vide, sans cargaison de pétrole brut. Certains revenaient d'Asie vers des ports saoudiens de la mer Rouge lorsqu'ils ont changé de cap.

Ce détour par l'Afrique, avec un retour vers la mer Rouge via le canal de Suez, allonge les traversées d'environ 15 jours.

Le mois dernier, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont annoncé un blocus maritime visant les navires saoudiens transitant par Bab el-Mandeb, en représailles aux mesures prises par Riyad contre les territoires qu'ils contrôlent au Yémen.

En réponse, l'Arabie saoudite a affirmé qu'elle utiliserait tous les moyens autorisés par le droit international pour protéger sa navigation commerciale.

Cette escalade intervient après plusieurs semaines de tensions entre Riyad et les Houthis, marquées par des affrontements au Yémen, des frappes aériennes et des tirs de missiles.