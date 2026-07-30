L’Iran et les Houthis veulent rançonner les navires marchands en mer Rouge

Les Houthis, en coordination avec les Gardiens de la révolution iraniens, chercheraient à mettre en place une structure administrative chargée d’imposer des prélèvements aux navires commerciaux traversant la mer Rouge, selon des informations révélées par un haut responsable yéménite. L’objectif serait de transformer durablement la menace contre la navigation internationale en source de financement pour l’organisation terroriste.

Dans des déclarations au quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, le ministre yéménite de l’Information, Moammar al-Eryani, a affirmé que l’implication iranienne dépassait largement la fourniture d’armes et d’une assistance militaire. Selon lui, les Gardiens de la révolution participeraient également à la conception des mécanismes financiers et administratifs destinés à structurer ce système de prélèvements.

Le projet permettrait ainsi aux Houthis de faire passer ce que le responsable yéménite décrit comme une forme de "racket maritime" d’une pratique ponctuelle à une activité organisée, susceptible de générer des revenus réguliers. Les navires empruntant la mer Rouge pourraient être contraints de payer pour éviter d’être attaqués ou entravés dans leur progression.

Cette stratégie intervient alors que les menaces contre les principales voies maritimes internationales ne se limitent plus au détroit d’Ormuz. La mer Rouge, par laquelle transite une part importante du commerce mondial, est devenue ces dernières années l’un des principaux théâtres d’action des Houthis, soutenus par l’Iran.

Le gouvernement yéménite a relevé son niveau de préparation face à plusieurs scénarios liés à ces menaces. Les autorités redoutent notamment les conséquences des attaques contre les navires commerciaux sur l’économie du pays, les chaînes d’approvisionnement et la situation humanitaire, déjà particulièrement fragile dans les zones contrôlées par l’organisation terroriste.

Ces accusations interviennent également dans un contexte de crise économique croissante dans les territoires sous contrôle houthi. Selon le gouvernement yéménite, la mise en place d’un tel dispositif montrerait que l’organisation cherche désormais à institutionnaliser la pression exercée sur la navigation internationale pour assurer son financement sur le long terme.