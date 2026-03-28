Deux officiers israéliens ont été grièvement blessés ainsi que sept autres soldats lors de deux incidents distincts survenus dans le sud du Liban, a indiqué Tsahal. L’ensemble des blessés a été évacué vers des hôpitaux pour y recevoir des soins.

Selon l’armée israélienne, un premier incident s’est produit dans la matinée, lorsqu’un missile antichar a été tiré par des terroristes du Hezbollah lors d’un affrontement avec les forces déployées. Deux officiers ont alors été touchés, l’un grièvement, l’autre plus légèrement.

Un second incident, survenu la veille, a fait un officier grièvement blessé et six soldats atteints de manière modérée à la suite de tirs de roquettes visant les troupes israéliennes.

Ces attaques illustrent la poursuite des hostilités dans le sud du Liban, où les forces israéliennes sont engagées dans des opérations face aux terroristes du Hezbollah. Elles interviennent dans un contexte de tensions accrues le long de la frontière nord d’Israël, marqué par des échanges de tirs réguliers et une intensification des actions militaires.