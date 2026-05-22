Liban : deux terroristes qui tentaient de s’infiltrer en Israël ont été éliminés

Deux terroristes venus du Liban ont tenté de s’approcher de la frontière israélienne dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le but de mener une attaque, a rapporté l'armée israélienne. Repérés par les observatrices de Tsahal alors qu’ils progressaient vers la clôture dans le secteur central de la frontière libanaise, les deux suspects ont été suivis par les forces israéliennes avant d’être éliminés par une frappe aérienne.

Les terroristes ont été identifiés à plusieurs centaines de mètres de la frontière avec Israël. Les forces ont alors bouclé la chaîne opérationnelle avec l’armée de l’air, qui a frappé les deux suspects avant qu’ils ne puissent atteindre le territoire israélien. À la suite de l’incident, les habitants des localités de Dovev, Baram et Matat, proches de la clôture, ont reçu l’ordre de rester confinés chez eux.

Mais dans le nord d’Israël, cet incident suscite une vive inquiétude. Des habitants s’interrogent : comment des terroristes peuvent-ils encore arriver jusqu’à la clôture alors que Tsahal est déployé à l’intérieur du Liban ? Cette question traduit une frustration croissante dans les localités frontalières, où la population vit depuis des mois sous la menace des tirs, des drones et des tentatives d’infiltration.

En toile de fond, plusieurs responsables sécuritaires estiment qu’Israël ne pourra pas continuer indéfiniment une politique de retenue face aux menaces venues du nord. Certains appellent à clarifier auprès des États-Unis que la marge de manœuvre de Tsahal au Liban doit être élargie afin de neutraliser les dangers avant qu’ils n’atteignent la frontière israélienne.

L’incident intervient alors que le débat sur le Hezbollah reste explosif au Liban. Selon un sondage publié cette semaine par la chaîne libanaise Al-Jadeed auprès d’environ 2 000 personnes, 58 % des Libanais soutiennent le désarmement du Hezbollah, principalement parmi les chrétiens et les druzes, tandis que l’opposition reste très forte au sein de la population chiite. Le même sondage indique que 43 % des personnes interrogées sont favorables à une rencontre entre le président libanais et le Premier ministre israélien, même si une majorité demeure opposée à une normalisation complète avec Israël.