Mahmoud Ahmadinejad dément avoir été recruté par le Mossad et dénonce une « fiction hollywoodienne »

Le bureau de l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a démenti lundi les informations du New York Times affirmant qu’il aurait été approché par le Mossad dans le cadre d’un projet visant à renverser le régime iranien.

Selon l’article, l’ancien chef du Mossad David Barnea se serait personnellement rendu à Budapest pour rencontrer Ahmadinejad et discuter d’un éventuel retour au pouvoir. Le bureau de l’ancien président a qualifié ces affirmations de « scénario hollywoodien » et de « mensonges fabriqués ».

Dans un communiqué cité par Iran International, l’entourage d’Ahmadinejad estime que ces accusations ne méritent même pas d’être officiellement réfutées et accuse le quotidien américain de publier de fausses informations.

Le communiqué rejette également les affirmations selon lesquelles Ahmadinejad aurait été placé en résidence surveillée, assurant qu’il poursuit normalement ses activités quotidiennes.

Président de l’Iran entre 2005 et 2013, Mahmoud Ahmadinejad s’était fait connaître pour ses déclarations hostiles à Israël, son négationnisme concernant la Shoah et l’accélération du programme nucléaire iranien sous son mandat.

Il a été aperçu la semaine dernière à Téhéran lors des funérailles du guide suprême Ali Khamenei, dans ce qui constituait sa première apparition publique récente.